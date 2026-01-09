Bari, interesse per due giocatori della Sampdoria

Gennaio 9, 2026

Il Bari guarda in casa Sampdoria per mettere a disposizione di mister Vivarini un doppio colpo in vista della seconda metà di stagione. Infatti, secondo quanto riportato da PianetaBari.com, i biancorossi hanno da tempo mostrato interesse per Marvin Cuni, con i blucerchiati che al momento non sembrano intenzionati a liberare l’attaccante attualmente in prestito al Rubin Kazan.

L’altro nome, secondo quanto riportato da “RadioBari”, è quello di Leonardo Benedetti: il centrocampista è in scadenza di contratto con la Sampdoria e il ritorno a Bari rappresenta adesso un opportunità.

 

