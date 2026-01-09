Entella, Chiappella verso il Monza: «Dobbiamo fare la partita perfetta»

CHIAVARI – Alla vigilia del match tra Entella e Monza, con calcio di inizio in programma per domani alle ore 15:00, ha presentato l’incontro in conferenza stampa l’allenatore dei biancocelesti, Andrea Chiappella.

«Ripartiamo come abbiamo chiuso, affrontando un’altra candidata alla promozione finale – ha dichiarato -. Al rientro dalle festività abbiamo trovato i ragazzi molto bene, si sono caricati con positività ed è stata per noi un’occasione per fare un’analisi della prima parte di stagione»

Chiappella ha poi aggiunto: «Torniamo in campo con maggior consapevolezza, c’è la totale convinzione ad affrontare ogni gara con l’entusiasmo e l’atteggiamento giusto per provare a vincere ogni gara»

E sul match di domani, il tecnico non ha dubbi: «Sul campo dobbiamo sempre provare a portare la partita perfetta, la Serie B ha un indice di difficoltà enorme, gli episodi spesso possono pregiudicare una prestazione e una vittoria, questo per altro ci è successo spesso ed è un dato da migliorare. Dobbiamo prenderci i punti attraverso le prestazioni»