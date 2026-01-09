Reggiana, UFFICIALE: arriva Belardinelli dall’Empoli
Si assicura un nuovo rinforzo a centrocampo da mettere a disposizione di mister Dionigi la Reggiana. Attraverso un comunicato tramite i propri profili, i granata hanno ufficializzato l’arrivo dall’Empoli del centrocampista, classe 2001, Luca Belardinelli. Il giocatore arriva a titolo temporaneo con la formula del prestito sino al termine della stagione.
Di seguito il comunicato del club:
“Il centrocampo granata si rinforza con l’arrivo di Luca Belardinelli. AC Reggiana annuncia l’arrivo in prestito fino al termine della stagione del centrocampista classe 2001 di proprietà dell’Empoli. Benvenuto a Reggio Emilia, Luca!”