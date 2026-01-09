Reggiana, UFFICIALE: arriva Belardinelli dall’Empoli

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 9, 2026

Si assicura un nuovo rinforzo a centrocampo da mettere a disposizione di mister Dionigi la Reggiana. Attraverso un comunicato tramite i propri profili, i granata hanno ufficializzato l’arrivo dall’Empoli del centrocampista, classe 2001, Luca Belardinelli. Il giocatore arriva a titolo temporaneo con la formula del prestito sino al termine della stagione.

Di seguito il comunicato del club:

“Il centrocampo granata si rinforza con l’arrivo di Luca Belardinelli. AC Reggiana annuncia l’arrivo in prestito fino al termine della stagione del centrocampista classe 2001 di proprietà dell’Empoli. Benvenuto a Reggio Emilia, Luca!”

Ultimissime

Entella, Chiappella verso il Monza: «Dobbiamo fare la partita perfetta»

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 9, 2026

Reggiana, UFFICIALE: arriva Belardinelli dall’Empoli

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 9, 2026

Mignani presenta Cesena-Empoli: «La prima gara dell’anno può riservare risvolti inaspettati»

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 9, 2026

Empoli, Dionisi: «Mercato? Se arriva qualcuno deve essere allineato»

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 9, 2026

Monza, UFFICIALE: arriva Hernani dal Parma

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 9, 2026