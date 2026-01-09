Mignani presenta Cesena-Empoli: «La prima gara dell’anno può riservare risvolti inaspettati»

CESENA – Alla vigilia del match di domani tra Cesena e Empoli, in programma per le ore 19:30 e valido per la 19° giornata del campionato di Serie BKT 2025-26, ha presentato l’incontro in conferenza stampa l’allenatore dei bianconeri, Michele Mignani, commentando che tipo gara che si aspetta e cosa dovrà fare la sua squadra per portare a casa un risultato positivo.

«È stato un 2025 positivo sulle basi di quello costruito nel campionato precedente – ha dichiarato -. Domani la prima gara dell’anno può riservare risvolti inaspettati. Dopo la sosta tutti hanno staccato per qualche giorno e bisogna capire in che condizione sono i ragazzi, comunque li ho visti bene»

E sull’incontro di domani, Mignani ha dichiarato: «Contro l’Empoli mi aspetto una gara equilibrata. Dovremmo essere bravi a reggere gli urti dei loro attaccanti e avere pazienza perché non sempre si può avere il pallino del gioco»

Infine sulla recente partenza di Adamo e sul mercato: «Quando un giocatore chiede di andare via la società fa le sue valutazioni. Per me era un giocatore importante potendo coprire più ruoli, esterno e centrocampista. Con il direttore ho un confronto quotidiano, qualcosa ci serve, vediamo»