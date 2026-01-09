Empoli, Dionisi: «Mercato? Se arriva qualcuno deve essere allineato»

EMPOLI – Alla vigilia del match tra Empoli e Cesena, con calcio di inizio in programma per domani alle ore 19:30, ha presentato l’incontro in conferenza stampa l’allenatore dei toscani, Alessio Dionisi. Il tecnico ha parlato del momento di forma della sua squadra, lasciando anche alcune dichiarazioni riguardanti il calciomercato.

«Mercato? Non dico niente – ha dichiarato il tecnico -. Capisco l’attesa di tifosi e media. Posso solo dire che se arriva qualcuno deve arrivare allineato: in Serie B fa troppa differenza»

Dionisi ha poi analizzato le caratteristiche dell’avversario che andranno ad affrontare: «Il Cesena è una squadra difficile, con pochi riferimenti, fastidiosa da affrontare. Mi piace molto, ha giocatori d’attacco insidiosi. Sarà una partita ostica. Domani l’approccio sarà fondamentale. Cerchiamo risposte, sappiamo che non sarà semplice»

Infine, il tecnico non ha dubbi: «Ho la certezza che questa squadra oggi possa stare alla pari delle prime. Una partita non fa la differenza, e ad oggi non lo abbiamo dimostrato. Abbiamo venti gare per riuscirci, a partire da Cesena. Dobbiamo provare ad agganciare il gruppo davanti»