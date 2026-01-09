Monza, UFFICIALE: arriva Hernani dal Parma

Mancava soltanto l’ufficialità e adesso è arrivata: Hernani Junior è un nuovo giocatore del Monza. A comunicarlo è stato il club biancorosso, attraverso una nota sui propri profili ufficiali. Il centrocampista arriva dal Parma a titolo definitivo, dopo aver firmato un contratto che lo lega ai brianzoli sino al 30 giugno 2027.

Di seguito il comunicato del club:

“Hernani Junior è un nuovo calciatore del Monza. Il centrocampista brasiliano, proveniente dal Parma, ha firmato un contratto col Club biancorosso fino al 30 giugno 2027. Nato a São Gonçalo do Sapucaí il 27 marzo 1994, cresce nell’Atletico Paranaense con cui, dopo una parentesi al Joinville, gioca fino al dicembre 2016 collezionando 130 presenze e 18 gol. A portarlo in Europa è lo Zenit San Pietroburgo con cui scende in campo nella seconda parte della stagione 2016-17, prima di un’esperienza in prestito al Saint-Etienne. Dopo un anno in Francia, torna allo Zenit e nel 2018-19 vince il campionato russo. Nell’estate 2019 comincia la sua avventura in Italia con il Parma, con cui colleziona 32 presenze nel suo primo campionato in Serie A. Nel 2020-21 si afferma come uno dei migliori centrocampisti della massima serie italiana con 33 partite, 7 gol e 3 assist. Dopo le esperienze in prestito con Genoa e Reggina, nell’estate 2023 torna al Parma ed è tra i protagonisti della Promozione in Serie A degli emiliani. Nel 2024-25 gioca 25 gare realizzando 3 reti e contribuisce alla salvezza del Parma, con cui scende in campo altre 4 volte nei primi mesi della stagione in corso, arrivando a quota 112 presenze in Serie A con 10 gol. Centrocampista che abbina grandi doti fisiche a qualità e visione di gioco, vanta anche 14 presenze con la Nazionale brasiliana Under 17, con cui si è laureato Campione del Sudamerica nel 2011. Benvenuto Hernani Junior!”