Aquilani presenta Frosinone-Catanzaro: «Affrontiamo la migliore squadra del momento»

CATANZARO – Alla vigilia del match tra Catanzaro e Frosinone, valevole per la 19° giornata del campionato di Serie BKT 2025/26, ha presentato l’incontro in conferenza stampa il tecnico dei giallorossi, Alberto Aquilani. Il tecnico ha parlato del momento di forma della squadra che andranno ad affrontare, lanciando anche uno sguardo al mercato.

«Ogni squadra ha le proprie caratteristiche, sono tutte diverse – ha dichiarato il tecnico – ma la classifica dice che il Frosinone è quella che, al momento, sta facendo meglio»

Aquilani ha poi fatto un’analisi sul tipo di match che la sua squadra andrà ad affrontare: «Dopo una sosta c’è sempre un po’ di dubbio su che tipo di partita possa nascere. Affrontiamo la prima della classe e questo significa misurarci con una squadra forte, che ci obbligherà ad alzare il livello di attenzione e di tutte le altre qualità di cui abbiamo parlato»

Infine, il tecnico dei giallorossi ha lanciato anche uno sguardo al mercato: «Inizia adesso, sarà un mese abbastanza lungo. Sono convinto che, se ci sarà da migliorare, miglioreremo. Saremo pronti in caso ci fosse l’opportunità ma sono molto contento di chi ho»