Serie C Girone B: Ternana battuta 1-0 al Del Duca dall’Ascoli. La classifica aggiornata

L’Ascoli conquista tre punti pesantissimi superando la Ternana per 1-0 nella sfida del Girone B di Serie C. Dopo un primo tempo equilibrato e povero di occasioni, la partita si sblocca al 61’: Chakir trova lo spazio giusto in area e batte il portiere avversario con una conclusione precisa, facendo esplodere il Del Duca.

Nel finale la Ternana prova a reagire alzando il baricentro, ma l’Ascoli si difende con ordine e porta a casa una vittoria fondamentale per la corsa alle zone alte della classifica.

La classifica aggiornata

Arezzo — 43

Ravenna — 41

Ascoli — 37

Pineto — 31

Vis Pesaro — 27

Guidonia — 27

Ternana — 26

Campobasso — 26

Pianese — 26

Carpi — 26

Juventus U23 — 24

Forlì — 24

Gubbio — 19

Sambenedettese — 19

Livorno — 19

Perugia — 18

Bra — 16

Torres — 14

Pontedera — 14

Rimini — 0