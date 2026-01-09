Serie C Girone B: Ternana battuta 1-0 al Del Duca dall’Ascoli. La classifica aggiornata
L’Ascoli conquista tre punti pesantissimi superando la Ternana per 1-0 nella sfida del Girone B di Serie C. Dopo un primo tempo equilibrato e povero di occasioni, la partita si sblocca al 61’: Chakir trova lo spazio giusto in area e batte il portiere avversario con una conclusione precisa, facendo esplodere il Del Duca.
Nel finale la Ternana prova a reagire alzando il baricentro, ma l’Ascoli si difende con ordine e porta a casa una vittoria fondamentale per la corsa alle zone alte della classifica.
La classifica aggiornata
Arezzo — 43
Ravenna — 41
Ascoli — 37
Pineto — 31
Vis Pesaro — 27
Guidonia — 27
Ternana — 26
Campobasso — 26
Pianese — 26
Carpi — 26
Juventus U23 — 24
Forlì — 24
Gubbio — 19
Sambenedettese — 19
Livorno — 19
Perugia — 18
Bra — 16
Torres — 14
Pontedera — 14
Rimini — 0