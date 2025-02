Serie C Girone B: pari tra Pineto e Vis Pesaro. La classifica aggiornata

Termina in parità la sfida tra Pineto e Vis Pesaro, con il match che si accende nei minuti finali del primo tempo e in avvio di ripresa. Gli ospiti passano in vantaggio al 43′ grazie a una rete che sorprende la difesa di casa. Tuttavia, il Pineto reagisce prontamente e al 47′ trova il gol del pareggio, ristabilendo l’equilibrio. Nella seconda metà di gara entrambe le squadre cercano il colpo vincente, ma il risultato non cambia, chiudendosi sull’1-1.

Entella – 58 punti

Ternana – 54 punti

Torres – 53 punti

Vis Pesaro – 50 punti

Pescara – 47 punti

Pianese – 41 punti

Arezzo – 40 punti

Pineto – 39 punti

Rimini – 37 punti

Gubbio – 34 punti

Pontedera – 33 punti

Ascoli – 33 punti

Carpi – 32 punti

Campobasso – 30 punti

Perugia – 29 punti

Lucchese – 29 punti

Spal – 24 punti

Milan U23 – 22 punti

Sestri Levante – 22 punti

Legnago Salus – 16 punti