Serie C Girone A: Trento e Pergolettese chiudono in parità. La classifica aggiornata

Finisce in pareggio la sfida tra Trento e Pergolettese, con il match che si anima solo nella ripresa. Al 56′ è Giannotti a sbloccare il risultato per i padroni di casa, portando in vantaggio il Trento. La Pergolettese però non molla e al 75′ trova il gol del definitivo 1-1 con Jaouhari, che regala un punto prezioso agli ospiti. Un pareggio giusto per quanto visto in campo, con entrambe le squadre che hanno avuto momenti di supremazia.

Padova – 66 punti

L.R. Vicenza – 60 punti

FeralpiSalò – 49 punti

Trento – 42 punti

AlbinoLeffe – 42 punti

Atalanta U23 – 40 punti

Virtus Verona – 39 punti

Giana Erminio – 39 punti

Novara – 38 punti

Alcione Milano – 37 punti

Renate – 37 punti

Lumezzane – 36 punti

Arzignano – 35 punti

Pergolettese – 34 punti

Pro Vercelli – 33 punti

Lecco – 29 punti

Triestina – 29 punti

Pro Patria – 21 punti

Caldiero Terme – 21 punti

Union Clodiense – 15 punti