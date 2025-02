Serie C Girone B: Milan Futuro corsaro a Ferrara, Spal sconfitta 2 a 1. La classifica aggiornata

Si conclude sul risultato di 1-2 il match della 25esima giornata del Girone B di Serie C tra Spal e Milan Futuro. Successo importantissimo per i giovani ragazzi di mister Daniele Bonera in ottica salvezza. Primo tempo vivace dove i rossoneri lo chiudono in vantaggio per 1 a 0 grazie a Magrassi, ma nella ripresa l’eterno Antenucci ci impiega solamente tre minuti per riportare il risultato sulla parità. Al 61′, però, Quirini mette la firma sul 2 a 1 e diventa l’eroe della giornata.

CLASSIFICA AGGIORNATA

Entella: 53 punti

Ternana: 48 punti

Torres: 46 punti

Vis Pesaro: 45 punti

Pescara: 43 punti

Arezzo: 39 punti

Pineto: 35 punti

Pianese: 32 punti

Rimini: 30 punti

Ascoli: 30 punti

Gubbio: 29 punti

Carpi: 29 punti

Perugia: 28 punti

Campobasso: 27 punti

Pontedera: 27 punti

SPAL: 24 punti

Lucchese: 23 punti

Milan U23: 22 punti

Sestri Levante: 18 punti

Legnago Salus: 15 punt