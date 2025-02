Pohjanpalo al Palermo. Durante Udinese-Venezia i tifosi lagunari cantano: “Niederauer vattene”

Al secondo gol dell’Udinese, siglato da Lovric grazie a una clamorosa indecisione tra Joronen e Candé, la curva ospite ha fatto sentire la propria voce in maniera decisa. Alcuni cori sono stati intonati con parole chiare e dirette: “Niederauer devi vendere, vattene”, un chiaro messaggio rivolto al Presidente del Venezia, Duncan Niederauer.

Il rapporto con la proprietà si è incrinato soprattutto con la cessione di Joel Pohjanpalo. Il capitano arancioneroverde, in procinto di passare al Palermo, non è stato convocato per la partita, facendo presagire che l’affare con il club rosanero stia ormai per essere concluso. La mossa non è stata gradita dai tifosi, che esprimono il proprio malcontento anche al di fuori del terreno di gioco.