Serie C Girone B: Lucchese sotto, all’intervallo Arezzo in vantaggio 1 a 0. Reti bianche in Perugia-Campobasso

Si sono appena conclusi i primi tempi delle partite di stasera della 18esima giornata del Girone B. Di seguito i risultati parziali:

LUCCHESE-AREZZO 0-1 / Gara subito in salita per i padroni di casa. Al 22′ Sabbione lascia i propri compagni in dieci e, su calcio di rigore, Guccione sblocca il match.

PERUGIA-CAMPOBASSO 0-0 / Reti inviolate tra le due squadre. Poche emozioni in questi primi 45 minuti.