Serie C Girone C: gol di Grandolfo, Monopoli avanti 1 a 0 sul Giugliano all’intervallo

Si conclude sul risultato di 0-1 il primo tempo di Giugliano-Monopoli, posticipo della 18esima giornata del Girone C di Serie C. La formazione ospite va a riposo con una rete di vantaggio grazie alla firma di Grandolfo, il quale sblocca la gara al 20′. La strada si fa sempre più in salita per il Giugliano che, al 37′, perde De Paoli per un’espulsione ingenua: già ammonito nei minuti precedenti, viene sanzionato nuovamente dall’arbitro col doppio giallo per aver simulato all’interno dell’area di rigore avversaria.

Continue Reading