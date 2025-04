Mignani alla vigilia di Cesena-Frosinone: «Vogliamo fare una grande partita»

Alla vigilia della sfida tra Cesena e Frosinone, è intervenuto l’attuale tecnico dei bianconeri Michele Mignani che ha presentato la sfida:

Prima un commento sul momento dei suoi.

«Continuo a non guardare gli altri, ma a pensare solo a noi stessi concentrandoci su una partita alla volta. È chiaro che l’obiettivo di domani è provare a fare una grande partita e, di conseguenza, portare a casa il punteggio pieno. Affronteremo una squadra che nelle ultime cinque partite ne ha vinte quattro e pareggiata una e che credo sia in uno stato di forma importante. Sappiamo, dunque, che sarà una partita tostissima e difficile, nella quale dovremo fare più del 100% per portare a casa l’intera posta in palio, risultato che vogliamo conquistare con tutte le nostre forze».

Infine sul Frosinone.

«Il Frosinone è una squadra in salute sia fisica che mentale, una gruppo che ha cambiato faccia rispetto all’inizio e che ha trovato un certo equilibrio con mister Bianco. Giocano con una difesa a quattro, due esterni offensivi molto veloci e centrocampisti di gamba sia in fase di interdizione che di proposizione, motivo per cui sappiamo che dovremo stare attenti a tante cose. Da parte nostro dobbiamo contrapporre loro quello che abbiamo preparato e tirare fuori anche qualcosa in più di quello che abbiamo dentro».