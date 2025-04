Juve Stabia, Quaranta: «Con Peda mi trovo bene. Avevo varie offerte, ma qui una grande opportunità»

Danilo Quaranta, difensore di proprietà della Juve Stabia, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “Juve Stabia Talk Show”, dove ha parlato del suo arrivo a Castellammare.

«La Juve Stabia mi ha dato una grande opportunità e non ho potuto dire di no. Avevo varie offerte, ma ho chiuso con la Juve Stabia. Col Bari entrai dalla panchina e non fu facile, ho voluto subito dimostrare il mio valore. Mi trovo bene con i miei compagni, le dinamiche del mister arrivano dirette, gli allenamenti sono specifici, ho giocato con Peda già diverse volte, mi trovo bene con lui. Pagliuca? Ho dialogo con Pagliuca e si lavora molto e bene. Pagliuca e lo staff arrivano al campo presto e preparano tutto in maniera minuziosa, in questo modo ci mettono a nostro agio per affrontare la gara, è un duro sul campo, pretende tanto e vuole che si facciano le cose al meglio».