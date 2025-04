GUNDOGAN A PARAMETRO ZERO: operazione chiusa in un lampo | Centrocampo sistemato per lo Scudetto 2026

Ilkay Gundogan pronto ad arrivare a parametro zero, che colpo per il club: centrocampo sistemato per la prossima stagione

Dopo un anno di Barcellona (quasi come se si fosse addirittura pentito) non ci ha pensato su due volte ed ha preso il primo biglietto aereo per ritornare al Manchester City. Mai, però, avrebbe pensato di vivere, insieme alla squadra, una stagione da dimenticare.

Da come avete ben potuto intuire dalla foto stiamo parlando di Ilkay Gundogan, uno che non ha bisogno affatto di alcun tipo di presentazione. L’ex nazionale tedesco andrà in scadenza di contratto con il club inglese al termine della stagione.

Difficile, se non impossibile, che il classe ’90 decida di mettere il classico “nero su bianco” in questi ultimi mesi. Molto più probabile, invece, che faccia le valigie e svuoti l’armadietto del centro sportivo per iniziare una nuova e fantastica avventura. Ovviamente altrove.

Ed è per questo motivo che, negli ultimi giorni, si stanno intensificando sempre di più le voci in merito ad un suo possibile approdo in Serie A. Ovviamente gratis e senza preoccuparsi di sborsare una cifra importante per averlo a disposizione.

Gundogan in Serie A, questa volta ci siamo: il tedesco arriva gratis

Tra coloro che sono considerati dei veri e propri “maestri” degli affari a parametro zero spicca, senza ombra di dubbio, il nome di Beppe Marotta. Il numero uno dell’Inter, in questi ultimi anni, ha regalato delle vere e proprie perle per quanto riguarda gli acquisti. Basti pensare che lo scorso anno, senza sborsare un solo euro, si è assicurato le prestazioni sportive di due calciatori importanti come Piotr Zielinski e Mehdi Taremi. Questo, ovviamente, per dire che la squadra campione d’Italia è pronta ad ospitare il centrocampista tedesco.

Ovviamente non si tratterà affatto di una operazione semplice per tantissimi motivi. In primis per via dell’ingaggio del calciatore che percepisce uno stipendio che si avvicina ai 14 milioni di euro a stagione. Decisamente troppi anche per una squadra importante come l’Inter e, soprattutto, per un calciatore che tra pochi mesi compirà ben 35 anni. Insomma, non proprio più un giovanotto alle prime armi nel mondo del calcio.

Gundogan arriva in Serie A, operazione lampo: addio al City

Addio al Manchester City per la seconda volta nella sua carriera. Questa volta, però, in maniera definitiva per Gundogan. La Serie A è un campionato che potrebbe affascinarlo. Così come quello saudita e quello americano che, a differenza dei club italiani, possono accontentare le sue richieste economiche.

Non resta che attendere cosa accadrà in questi mesi, ma a quanto pare non dovrebbero esserci dubbi sul fatto che il calciatore andrà via per iniziare una nuova avventura altrove.