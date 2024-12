Serie C Girone C: successo importante del Monopoli, il 2 a 1 al Giugliano vale il secondo posto. La classifica aggiornata

Il Monopoli espugna Giugliano. Il posticipo della 18esima giornata del Girone C di Serie C se lo aggiudica la formazione pugliese, che trionfa 2 a 1 in casa dei campani. La partita viene sbloccata al 20′ dal gol di Grandolfo e si mette sempre più in discesa per i biancoverdi quando De Paoli, al 37′ e già ammonito, riceve il secondo giallo per simulazione. Nella ripresa, esattamente al 54′, arriva il raddoppio di Bruschi, ma i padroni reagiscono tardi e segnano a tempo scaduto con Ciuferri. Con questo successo il Monopoli vola al secondo posto.

La classifica aggiornata:

Benevento – 37

Monopoli – 32

Audace Cerignola – 31

Avellino – 29

Potenza – 29

Catania – 28

Picerno – 28

Sorrento – 27

Crotone – 26

Giugliano – 24

Trapani – 24

Altamura – 23

Cavese – 21

Foggia – 21

Casertana – 20

Latina – 17

ACR Messina – 16

Juventus U23 – 14

Turris – 11

Taranto – 3