Serie C Girone B: il derby toscano va all’Arezzo, Lucchese stesa 2 a 0. Vince anche il Perugia. Risultati e classifica aggiornata

Si sono conclusi con i seguenti risultati i posticipi di stasera della 18esima giornata del Girone B di Serie C:

LUCCHESE-AREZZO 0-1 / Alla formazione ospite basta la rete al 23′ di Guccione, su calcio di rigore, per aggiudicarsi il derby toscano. I padroni di casa pagano l’espulsione di Sabbione al 22′.

PERUGIA-CAMPOBASSO 2-1 / Dopo una prima frazione di gioco a reti inviolate, la partita assume una svolta nella ripresa. Decisiva la doppietta di Seghetti tra il 70′ e l’83’, con entrambe le squadre che concludono la partita in dieci uomini per via delle espulsioni di Celesia al 73′ e di Mezzoni all’81’.

La classifica aggiornata:

Pescara – 39

Ternana – 39

Entella – 37

Torres – 32

Vis Pesaro – 32

Arezzo – 29

Rimini – 27

Pianese – 24

Campobasso – 24

Pineto – 23

Perugia 22

Ascoli – 21

Gubbio – 21

Carpi – 21

Lucchese – 17

SPAL – 17

Pontedera – 16

Milan U23 – 16

Sestri Levante – 13

Legnago Salus – 12