Serie C Girone B: gol di Pierozzi, Pescara in vantaggio sull’Ascoli. Avanti anche il Perugia sulla Lucchese. I risultati parziali

Si sono appena conclusi i primi tempi dei posticipi della 27esima giornata del Girone B di Serie C. Di seguito i risultati parziali:

PESCARA-ASCOLI 1-0 / Prima frazione di gioco abbastanza vivace e che vede gli uomini di Baldini andare a riposo avanti di una rete. Al momento, la gara viene decisa dalla rete di Edoardo Pierozzi, ex giocatore del Palermo.

LUCCHESE-PERUGIA 0-1 / Il gol al 4′ di Matos permette alla formazione umbra di andare in vantaggio in un match con ritmi elevati. Padroni di casa molto pericolosi in più occasioni ma non riescono a trovare il pareggio.