Pedullà: “Panchina Frosinone, dubbi sul ritorno di Vivarini. Avanza Bianco”

Nella giornata di oggi, lunedì 17 febbraio, il Frosinone ha deciso di esonerare mister Leandro Greco dopo un rendimento insufficiente e sta per scegliere il sostituto. I ciociari – si legge su Alfredopedulla.com – avrebbero valutato il ritorno di Vincenzo Vivarini, che fu sollevato dall’incarico prima dell’arrivo del tecnico classe ’86. Tuttavia l’ex Catanzaro non convince molto, per cui il Frosinone avrebbe accelerato i contatti per Paolo Bianco: trattativa calda che si potrebbe concretizzare a breve dopo i primi corteggiamenti avvenuti anche in estate.

Continue Reading