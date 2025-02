Serie C Girone B: gol di Parigi e Cioffi, il Rimini vince 2 a 0 contro l’Ascoli. La classifica aggiornata

Si conclude sul risultato di 2 a 0 il match della 26esima giornata del Girone B di Serie C tra Rimini e Ascoli. Tre punti importanti per gli emiliani, ottenuti davanti al proprio pubblico, per continuare la propria marcia verso i playoff. I bianconeri pagano l’espulsione di Marsura al 45′, che costringe i suoi compagni a giocare in dieci l’intero secondo tempo dove, grazie a Parigi e Cioffi, i biancorossi trovano le due reti che valgono la vittoria.

CLASSIFICA

Entella – 54 punti

Ternana – 51 punti

Torres – 49 punti

Vis Pesaro – 45 punti

Pescara – 44 punti

Arezzo – 40 punti

Pineto – 35 punti

Pianese – 35 punti

Rimini – 34 punti

Ascoli – 30 punti

Pontedera – 30 punti

Gubbio – 30 punti

Carpi – 29 punti

Perugia – 29 punti

Campobasso – 27 punti

Lucchese – 26 punti

Spal – 24 punti

Milan U23 – 22 punti

Sestri Levante – 18 punti

Legnago Salus – 15 punti