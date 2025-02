Cosenza-Carrarese, Calabro: «Non possiamo permetterci di sottovalutare nessuno»

L’allenatore della Carrarese, Antonio Calabro, ha parlato in conferenza stampa per analizzare la sconfitta della propria squadra per 1 a 0 rimediata contro il Cosenza. Di seguito un estratto delle sue parole:

«Il Cosenza ha fatto gol, anzi ce lo siamo fatti da soli su un calcio d’angolo. La mia preoccupazione dalla panchina era provare a fare gol. Nella ripresa non avevo la sensazione che il Cosenza avesse una voglia maggiore di segnare rispetto a noi. Ho visto una gara contratta da entrambe le parti perché sia noi che loro abbiamo i nostri problemi. Nel 2025 siamo entrati in un giro di situazioni negative, dall’infortunio di Bleve a quelli di Coppolaro e Shpendi. Subiamo gol senza che gli avversari facciano chissà cosa. Se abbiamo sottovalutato l’avversario? No, la Carrarese non può permettersi di sottovalutare nessuno. Le prestazioni del Cosenza vanno viste, non è una squadra allo sbaraglio. Alvini e i giocatori sanno quello che vogliono e quello che fanno in campo. I loro risultati negativi sono lo specchio di ciò che è successo oggi a noi. Una partita in cui magari non meritavano di vincenre ma portano a casa tre punti e vedono tutto più chiaro».