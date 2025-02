Frosinone-Catanzaro, Caserta: «Non dobbiamo fare calcoli, la classifica non va guardata»

Dopo il pareggio per 1 a 1 ottenuto in casa del Frosinone, mister Fabio Caserta, tecnico del Catanzaro, ha commentato la gara in conferenza stampa:

«La classifica del Frosinone è bugiarda. Gli ha detto male all’inizio che sono mancati tanti, cambio allenatore. Ma questo è il valore reale. Normale che quando prendi gol in quel modo poi il Frosinone si chiude. Siamo andati molto sulle fasce ma senza attaccare molto l’area. Nel secondo tempo è andata meglio. Bisogna muovere velocemente palla e fare 1vs1 sugli esterni, riempiendo l’area come abbiamo fatto nel secondo tempo, anche sulle seconde palle. Alle volte quando non giochi come sempre è anche merito dell’avversario. Non bisogna guardare la classifica ma continuare a lavorare sodo. Noi non dobbiamo fare molti calcoli poi sarà il campo a dircelo. La squadra per quello che ha dimostrato se la può giocare con tutti Oggi sapevo di affrontare una squadra forte, poi sarà il campo che ci dirà tanto. Consolidare la categoria, fare punti e poi vedremo».