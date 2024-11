Si conclude sul risultato di 0 a 0 il primo tempo di Gubbio-Rimini, gara valevole per la tredicesima giornata del Girone B di Serie C. Prima frazione di gioco abbastanza equilibrata, in cui sono mancate le vare occasioni. Nel finale del primo tempo, però, i padroni di casa hanno sfiorato il vantaggio con Corsinelli, il quale ha trovato l’ottima risposta di Colombi.

Continue Reading