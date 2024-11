Serie C Girone A: il Trento resiste all’Alcione Milano, il primo tempo termina 0 a 0

Termina a reti inviolate il primo tempo di Alcione Milano-Trento, match valevole per la tredicesima giornata del Girone A di Serie C. I primi 45 minuti della gara si possono dividere in due fasi: nella prima parte la formazione di mister Tabbiani si è rivelata particolarmente incisiva in avanti con un Ghillani sorprendente; nella seconda, invrce, salgono in cattedra i padroni di casa, che colpiscono anche un palo con Palombi.

