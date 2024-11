Il Palermo Primavera batte il Crotone, Del Grosso: «Tre punti ottenuti con grinta»

L’allenatore della Primavera del Palermo, Cristiano Del Grosso, ha parlato ai microfoni ufficiali del club per commentare la vittoria ottenuta per 2 a 1 in casa del Crotone:

«La squadra oggi ha vinto una gara combattuta fino alla fine. Il Crotone ci ha messi in difficoltà con il gol che ha indirizzato lo sviluppo della seconda frazione di gioco. Portiamo a casa questi tre punti ottenuti con grinta e voglia di riscattare la precedente sconfitta».