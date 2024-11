Bari-Reggiana, Longo: «Normale essere preoccupati. Dobbiamo esaminarci tutti»

Il Bari non sa più vincere. Oggi pomeriggio, sabato 2 novembre, i biancorossi hanno pareggiato 2 a 2 contro la Reggiana, subendo due reti nei minuti finali. Il tecnico Moreno Longo ha parlato in conferenza stampa al termine del match. Di seguito un estratto delle sue parole riprese da TuttoBari.com:

«Abbiamo gestito male la situazione in generale. Abbiamo fatto quello che non dovevamo fare anche in termini di possesso, continuando a fare un possesso orizzontale. Dovevamo continuare ad andare avanti e invece ci siamo tirati addosso l’avversario. Ci siamo mostrati incapaci di portare a casa una vittoria che sembrava fatta. Dobbiamo esaminarci tutti. Una partita come quella di oggi non puoi pareggiare mai, se la pareggi hai dei limiti. Sono punti persi che fanno veramente male. In partite così devi avere la forza per portarla a casa. Abbiamo sbagliato la gestione del doppio vantaggio. E’ normale essere preoccupati adesso. I pareggi iniziano a diventare troppi. Sarebbe sbagliato non essere preoccupati. I limiti ci sono. Ognuno di noi deve prendersi le proprie responsabilità. E’ la prima volta che in carriera mi capita di avere sempre così tanti rimpianti. Tifosi? Ci dispiace. Non voglio pensare che ci sia un problema San Nicola. Il nostro stadio lo vedo come un vantaggio. I tifosi ci hanno sempre incitato e noi non dobbiamo cadere in un’analisi di questo tipo».