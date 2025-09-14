Serie C, Girone B: colpo dell’Arezzo, l’Ascoli espugna Perugia. I risultati finali

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 14, 2025

Nel Girone B di Serie C, la quarta giornata ha offerto partite combattute e piene di emozioni.

Spettacolo a Vinovo, dove l’Arezzo ha conquistato tre punti pesantissimi battendo la Juventus U23 per 3-2. Una sfida ricca di gol e capovolgimenti di fronte, che premia la concretezza degli amaranto in fase offensiva.

Sfida equilibrata tra Bra e Torres, terminata 1-1 dopo 90 minuti di grande intensità. Entrambe le squadre hanno cercato di superarsi fino alla fine, ma si dividono la posta in palio.

Successo esterno invece per l’Ascoli, che si è imposto sul campo del Perugia con il punteggio di 2-0. Una vittoria importante che conferma il buon momento dei bianconeri e lascia i grifoni con qualche rimpianto per le occasioni non sfruttate.

I risultati del Girone B (gare delle 15):

Juventus U23 – Arezzo 2-3

Bra – Torres 1-1

Perugia – Ascoli 0-2

Ultimissime

Serie C Girone C: il Cosenza cala il poker al Catania, pari tra Atalanta U23 e Altamura. I risultati finali

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 14, 2025

Serie C, Girone B: colpo dell’Arezzo, l’Ascoli espugna Perugia. I risultati finali

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 14, 2025

Serie C, Girone A: Lecco corsaro a Milano, pari spettacolo tra Trento e AlbinoLeffe

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 14, 2025

LIVE Serie B: Südtirol-Palermo 0-1

Angelo Giambona Settembre 14, 2025

Serie A: l’Atalanta travolge il Lecce, l’Udinese espugna Pisa. I risultati finali

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 14, 2025