Serie C, Girone B: colpo dell’Arezzo, l’Ascoli espugna Perugia. I risultati finali
Nel Girone B di Serie C, la quarta giornata ha offerto partite combattute e piene di emozioni.
Spettacolo a Vinovo, dove l’Arezzo ha conquistato tre punti pesantissimi battendo la Juventus U23 per 3-2. Una sfida ricca di gol e capovolgimenti di fronte, che premia la concretezza degli amaranto in fase offensiva.
Sfida equilibrata tra Bra e Torres, terminata 1-1 dopo 90 minuti di grande intensità. Entrambe le squadre hanno cercato di superarsi fino alla fine, ma si dividono la posta in palio.
Successo esterno invece per l’Ascoli, che si è imposto sul campo del Perugia con il punteggio di 2-0. Una vittoria importante che conferma il buon momento dei bianconeri e lascia i grifoni con qualche rimpianto per le occasioni non sfruttate.
I risultati del Girone B (gare delle 15):
Juventus U23 – Arezzo 2-3
Bra – Torres 1-1
Perugia – Ascoli 0-2