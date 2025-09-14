Serie C, Girone A: Lecco corsaro a Milano, pari spettacolo tra Trento e AlbinoLeffe

La quarta giornata del Girone A di Serie C ha regalato emozioni nelle gare disputate alle 15.

A Milano, l’Inter U23 è stata superata dal Lecco con il punteggio di 0-1. Una vittoria preziosa in trasferta per i blucelesti, che conquistano tre punti importanti e confermano la loro crescita dopo un avvio di stagione in chiaroscuro. La giovane formazione nerazzurra ha provato a reagire nel finale, ma non è riuscita a trovare il gol del pari.

Spettacolo ed equilibrio invece a Trento, dove i padroni di casa hanno pareggiato 2-2 contro l’AlbinoLeffe. La gara è stata combattuta e ricca di occasioni, con entrambe le squadre che hanno mostrato qualità in fase offensiva ma anche qualche disattenzione dietro. Un punto che lascia un po’ di rammarico ad entrambe, ma che testimonia la vivacità del campionato.

Inter U23 – Lecco 0-1

Trento – AlbinoLeffe 2-2