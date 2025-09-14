Serie C Girone C: il Cosenza cala il poker al Catania, pari tra Atalanta U23 e Altamura. I risultati finali

Due partite molto diverse hanno caratterizzato il pomeriggio del Girone C di Serie C. Al “San Vito-Gigi Marulla” il Cosenza ha travolto il Catania con un netto 4-1. I rossoblù hanno dominato l’incontro, spingendo fin dall’inizio e sfruttando al meglio le occasioni create, lasciando poco spazio agli etnei che hanno trovato il gol solo a risultato compromesso. Una vittoria convincente che conferma la forza offensiva dei calabresi.

Sfida equilibrata invece tra Atalanta U23 e Altamura, terminata 0-0. Le due squadre hanno provato a superarsi, ma le difese hanno avuto la meglio sugli attacchi e il risultato è rimasto inchiodato sul pari fino al triplice fischio.

I risultati del Girone C (gare delle 15):

Atalanta U23 – Altamura 0-0

Cosenza – Catania 4-1