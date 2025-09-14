Igor Protti di nuovo in ospedale: «Dopo chemio e stomia, ora radioterapia»

Settembre 14, 2025

Igor Protti torna a parlare ai suoi tifosi, ma le notizie non sono positive. A meno di un mese dall’ultima apparizione pubblica allo stadio Armando Picchi, in occasione della prima giornata di Serie C, lo storico ex capitano del Livorno ha aggiornato i suoi follower con un messaggio pubblicato su Instagram e Facebook.

«Dopo l’intervento per la stomia e otto sedute di chemioterapia l’ospite ha deciso di far visita alle mie vertebre. Si parte con la radioterapia» ha scritto lo Zar, parole che hanno scosso i tanti tifosi che da mesi lo accompagnano con affetto nella battaglia più difficile della sua vita.

Protti ha voluto ringraziare tutti per la vicinanza: «Grazie a tutti per il vostro affetto. I tifosi hanno dimostrato ancora una volta di essere la parte più bella del calcio, una grandissima comunità che nei momenti importanti si ritrova sotto gli stessi valori, siete meravigliosi».

Non è mancato il sostegno immediato di amici, ex compagni e tifosi. L’attuale numero 7 amaranto Riccardo Capparella ha pubblicato una foto della sua maglia accanto alla storica numero 10 di Protti, con la Fortezza Vecchia sullo sfondo. Anche l’U.S. Livorno ha voluto far sentire la propria vicinanza: prima della gara contro la Vis Pesaro, l’allenatore Alessandro Formisano ha dedicato un pensiero speciale all’ex bandiera, per ricordargli che non è solo in questa battaglia.

