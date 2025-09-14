Sudtirol-Palermo 0-2: le pagelle del match

Il Palermo di Filippo Inzaghi, dopo la sosta per la nazionale, riparte con il piede giusto e conquista tre punti preziosi in casa del Sudtriol. Decisivo per la vittoria Joel Pohjanpalo che mette a segno due gol, il primo al 2′, l’altro all’80’; in mezzo un match tanto combattuto con i padroni di casa che hanno spinto tanto senza, però, essere mai veramente così pericolosi perché le parate di Joronen sono soltanto due. I rosa, con questa vittoria, arrivano a quota sette punti in tre giornate e venerdì alle 21 ospiteranno, al ‘Renzo Barbera’, il Bari. Di seguito le pagelle dei rosanero:

JORONEN 6: Praticamente inoperoso. La squadra di Castori lo impiega un paio di volte, ma niente di così irresistibile..

PEDA 6: La sua prima da titolare in campionato, una gara semplice senza dover fare grande fatica. Nella ripresa deve usare le maniere forti per fermare Mallamo e rimedia il giallo, anche per questo al 54’ finisce la sua gara.

Dal 54’ DIAKITÈ 6: In settimana non è stato benissimo, anche per questo ha iniziato dalla panchina. Fa il minimo necessario e basta per guadagnarsi la sufficienza.

BANI 6,5: Rimedia, per troppa sufficienza, un giallo dopo un rinvio errato ed è costretto a giocare quasi 70 minuti con questo peso sulle spalle. Deve usare tutto il mestiere per fermare gli avversari, ma nella ripresa non sbaglia praticamente nulla e rimedia qualche calcio di punizione utile a permettere ai suoi di respirare.

CECCARONI 6: Un paio di buone chiusure, non si spinge, come solito fare, sul fondo anche perché Merkaj gravita dalle sue parti e non vuole rischiare.

PIEROZZI 6: Non sgasa quasi mai sulla fasci, ma è lo spartito della gara che lo impone. Prova ad inserire colpendo la sfera di testa che finisce sul fondo. Prezioso in chiusura su Odogwu, sporca quanto basta la sua conclusione.

SEGRE 6: Tanta legna e corsa, come suo solito, in fase di copertura fa un buonissimo lavoro.

RANOCCHIA 6: Finalmente si intravedono sprazzi di vero Ranocchia, gioca tra le linee e prova a costruire gioco anche se le due squadre se le suonano piuttosto che pensare al gioco. Nella ripresa un po’ imperfetto ma il Sudtirol spingeva tanto e i rosa erano un po’ in difficoltà.

Dal 75’ BLIN SV: Gestisce e congela qualche pallone.

AUGELLO 5,5: Dal suo lato il Sudtirol sembra essere più incisivo, ma fa buona guardia. In fase di spinta non si vede molto. Inzaghi lo toglie perché ammonito.

Dal 76’ VEROLI SV: Esordio assoluto in maglia rosanero.

GYASI 5,5: Ha la possibilità di portare i suoi sullo 0-2, ma il suo sinistro ad incrociare finisce sul fondo.

Dal 63’ GOMES 6: Freschezza e corsa in mediana fondamentali perché le squadre sono spezzate in due e la sua fisicità permette ai suoi di rimediare.

LE DOUARON 6: Ha il merito di spizzare, quanto basta, il pallone che arriva sulla testa di Pohjanpalo che trova il gol. Tanto movimento senza dare punti di riferimento agli avversari, spreca un paio di occasioni.

Dal 76’ PALUMBO 6,5: Regala l’assist a Pohjanpalo che a 10’ dalla fine chiude, in maniera definitiva, il match.

POHJANPALO 7,5: Sblocca subito il match con un colpo di testa, ma la difesa di casa ha qualche colpa perché gli lascia troppo spazio, ed indirizza la gara. Prova a creare pericoli anche lottando su tutti i palloni. Bravissimo a far partire l’azione di contropiede che conduce Palumbo che gli regala l’assist per il gol dello 0-2.

INZAGHI 6,5: I suoi hanno il merito di sbloccare subito il match e di conquistare i tre punti nonostante il match sia un match sporco e fisico, ma lo sapeva. Nell’ultima mezz’ora decide di coprirsi un po’ mettendo dentro un centrocampista in più.