Serie B: il Palermo conquista tre punti al Druso. La classifica aggiornata

Il Palermo conquista i tre punti contro il Sudtirol grazie a una prestazione concreta e ben gestita. Dopo il vantaggio iniziale di Pohjanpalo già al 2′ su calcio d’angolo, i rosanero hanno controllato il gioco per gran parte del primo tempo, respingendo i tentativi avversari.

Nel secondo tempo, il Sudtirol ha cercato insistentemente il pareggio, creando alcune occasioni pericolose, ma è stato il Palermo a chiudere definitivamente il match al 80′ con l’azione spettacolare di Palumbo che serve Pohjanpalo, freddo nel raddoppiare. Ammonizioni e cambi hanno movimentato la partita, ma il risultato rimane invariato fino al 90+4′.

La classifica aggiornata:

Modena – 7

Cesena – 7

Palermo – 7

Frosinone – 7

Carrarese – 5

Venezia – 5

Entella – 5

Reggiana – 4

Südtirol – 4

Monza – 4

Avellino – 4

Empoli – 3

Catanzaro – 3

Juve Stabia – 3

Mantova – 3

Spezia – 1

Pescara – 1

Padova – 1

Bari – 1

Sampdoria – 0