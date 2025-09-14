Serie B: il Palermo conquista tre punti al Druso. La classifica aggiornata
Il Palermo conquista i tre punti contro il Sudtirol grazie a una prestazione concreta e ben gestita. Dopo il vantaggio iniziale di Pohjanpalo già al 2′ su calcio d’angolo, i rosanero hanno controllato il gioco per gran parte del primo tempo, respingendo i tentativi avversari.
Nel secondo tempo, il Sudtirol ha cercato insistentemente il pareggio, creando alcune occasioni pericolose, ma è stato il Palermo a chiudere definitivamente il match al 80′ con l’azione spettacolare di Palumbo che serve Pohjanpalo, freddo nel raddoppiare. Ammonizioni e cambi hanno movimentato la partita, ma il risultato rimane invariato fino al 90+4′.
La classifica aggiornata:
Ecco la classifica con solo squadre e punti:
Modena – 7
Cesena – 7
Palermo – 7
Frosinone – 7
Carrarese – 5
Venezia – 5
Entella – 5
Reggiana – 4
Südtirol – 4
Monza – 4
Avellino – 4
Empoli – 3
Catanzaro – 3
Juve Stabia – 3
Mantova – 3
Spezia – 1
Pescara – 1
Padova – 1
Bari – 1
Sampdoria – 0