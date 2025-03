Serie C Girone B: Arezzo vince nel finale, il Pontedera si impone sul Gubbio. La classifica aggiornata

Vittoria pesantissima per l’Arezzo, che batte il Sestri Levante per 1-0 grazie a un gol di Ravasio all’89’. Un successo che permette ai toscani di rimanere in corsa per i propri obiettivi stagionali, mentre il Sestri Levante esce a mani vuote dopo una partita giocata con grande determinazione.

Nel match tra Pontedera e Gubbio, i padroni di casa si impongono per 2-1. La gara si decide nella prima frazione con i gol di Vitali al 16’ e Italeng al 20’. Il Gubbio prova a riaprirla nel recupero con una rete al 90’+3’, ma il tempo non basta per completare la rimonta. Tre punti fondamentali per il Pontedera, che continua a scalare posizioni in classifica.

Entella – 64

Ternana – 57

Torres – 56

Pescara – 51

Vis Pesaro – 50

Arezzo – 46

Pianese – 44

Pineto – 39

Rimini – 37

Pontedera – 36

Gubbio – 34

Ascoli – 33

Campobasso – 33

Carpi – 33

Lucchese – 31

Perugia – 29

Spal – 25

Milan U23 – 22

Sestri Levante – 20

Legnago Salus – 19