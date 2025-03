Serie C Girone A: Pro Vercelli e Trento si annullano, pari senza reti. La classifica aggiornata

Nessun gol e poche emozioni nel match tra Pro Vercelli e Trento, terminato sullo 0-0. Una sfida equilibrata, con entrambe le squadre attente più a non scoprirsi che a cercare il colpo decisivo. Il Trento porta a casa un punto prezioso in ottica classifica, mentre la Pro Vercelli dovrà trovare maggiore incisività offensiva per provare a risalire la graduatoria nelle prossime gare.

Padova – 69

L.R. Vicenza – 63

FeralpiSalò – 52

AlbinoLeffe – 43

Trento – 43

Virtus Verona – 43

Atalanta U23 – 41

Novara – 41

Alcione Milano – 40

Giana Erminio – 40

Lumezzane – 37

Renate – 37

Arzignano – 35

Pergolettese – 35

Lecco – 33

Triestina – 33

Pro Vercelli – 31

Pro Patria – 22

Caldiero Terme – 21

Union Clodiense – 18