Si è concluso il primo tempo del match valido per il Girone A di Serie C tra Arzignano e Renate. Gli ospiti conducono per 1-0 grazie alla rete messa a segno da Cali al 12’. Renate cinico alla prima vera occasione, mentre l’Arzignano fatica a trovare spazi nella metà campo avversaria. Tutto ancora aperto in vista della ripresa.

