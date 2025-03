Serie B, Spezia-Brescia 0-1: decide Borrelli, i lombardi sbancano il Picco. La classifica aggiornata

Il Brescia espugna il “Picco” nell’anticipo della 31ª giornata di Serie B grazie a un gol in avvio di Gennaro Borrelli e conquista tre punti preziosi in chiave salvezza. Per lo Spezia, tanto possesso ma poca concretezza sotto porta, nonostante la spinta costante per buona parte del match.

La partita si sblocca subito: al 4’ Papetti scodella un perfetto cross dalla destra, Borrelli svetta di testa e approfitta di un’uscita maldestra di Chichizola per firmare lo 0-1. Il Brescia, cinico, punge subito e poi si rintana, pronto a colpire in contropiede.

Lo Spezia reagisce con insistenza, domina nel possesso palla (oltre il 70%), colleziona corner e occasioni soprattutto con Kouda, Bandinelli e Pio Esposito, ma pecca di precisione e lucidità nell’ultimo passaggio. Clamorosa l’occasione sciupata da Elia al 34’, solo davanti alla porta.

Nel secondo tempo i liguri alzano il baricentro e si riversano nella metà campo bresciana, ma Lezzerini è decisivo in almeno due interventi. Al 73’ la svolta: Cassata, già ammonito, si fa espellere lasciando i suoi in dieci. Nonostante l’inferiorità numerica, Pio Esposito sfiora il pari, ma il portiere delle Rondinelle salva ancora. Nel finale il Brescia spreca più volte il raddoppio in contropiede con Borrelli, Dickmann e Juric, mantenendo però il vantaggio fino al fischio finale.

Ecco la classifica:

Sassuolo – 69

Pisa – 60

Spezia – 55

Cremonese – 48

Catanzaro – 46

Juve Stabia – 43

Cesena – 42

Bari – 40

Palermo – 39

Modena – 35

Brescia – 34

Südtirol – 34

Carrarese – 33

Frosinone – 33

Cittadella – 33

Reggiana – 32

Sampdoria – 32

Mantova – 30

Salernitana – 30

Cosenza – 25