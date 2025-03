Serie C, Girone A: il Renate espugna Arzignano e torna a sorridere. La classifica aggiornata

Colpo esterno del Renate che supera 2-1 l’Arzignano nella sfida del Girone A. Gli ospiti si portano in vantaggio al 12′ con Cali e raddoppiano nella ripresa grazie a De Leo al 55′. L’Arzignano prova a riaprirla al 60′ con il gol di Minesso, ma non basta: il Renate regge nel finale e porta a casa tre punti fondamentali in chiave salvezza.

Padova – 75

L.R. Vicenza – 74

FeralpiSalò – 62

AlbinoLeffe – 53

Renate – 53

Trento – 50

Giana Erminio – 49

Virtus Verona – 48

Atalanta U23 – 46

Novara – 45

Arzignano – 44

Alcione Milano – 42

Pergolettese – 39

Lumezzane – 38

Lecco – 37

Pro Vercelli – 36

Triestina – 33

Pro Patria – 26

Caldiero Terme – 25

Union Clodiense – 18