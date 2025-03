Serie C Girone B: vittoria esterna del Pontedera sulla Pianese, doppietta per Corona. La classifica aggiornata

Netto successo del Perugia che batte 3-0 il Pineto al “Curi”: decisivo Kanoute con una doppietta in tre minuti (78’ e 81’), prima del sigillo finale di Montevago al 91’.

Dilaga anche il Pontedera in casa della Pianese: il match si sblocca al 17’ con Guidi, poi nella ripresa sale in cattedra Giacomo Corona, attaccante di proprietà del Palermo, che firma una doppietta al 61’ e all’81’ per il definitivo 0-3.

Perugia-Pineto 3-0

Pianese-Pontedera 0-3

La classifica aggiornata:

Entella – 74

Ternana – 70

Torres – 60

Pescara – 58

Vis Pesaro – 55

Pineto – 52

Arezzo – 52

Pianese – 47

Rimini – 43

Perugia – 43

Pontedera – 41

Gubbio – 41

Carpi – 40

Campobasso – 39

Ascoli – 37

Lucchese – 30

Spal – 28

Sestri Levante – 26

Legnago Salus – 24

Milan U23 – 24