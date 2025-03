Dopo i primi 45 minuti, nel Girone B di Serie C il Pontedera è in vantaggio sulla Pianese grazie al gol realizzato da Guidi al 17’. Match equilibrato ma sbloccato dagli ospiti con una precisa conclusione. Nessuna rete invece al “Curi”, dove Perugia e Pineto sono ferme sullo 0-0 in una prima frazione priva di grandi emozioni ma molto combattuta.

Perugia-Pineto 0-0

Pianese-Pontedera 0-1