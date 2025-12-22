Serie C Girone A: il Brescia la vince nel recupero, Inter U23 battuta 2-0. La classifica aggiornata

L’Union Brescia ha trionfato 2-0 contro l’Inter U23 nella 19ª giornata del Girone A di Serie C, grazie a due gol arrivati nel recupero. Dopo una partita equilibrata e senza reti fino all’ultimo minuto, i padroni di casa hanno rotto il ghiaccio al 93′ con un gol di Silvestri, e poi hanno chiuso definitivamente i conti al 97′ con Cazzadori.

La partita fino a quel momento era stata caratterizzata da un buon equilibrio, con entrambe le squadre che avevano faticato a creare occasioni da gol concrete. L’Inter U23 ha cercato di mantenere il possesso palla, ma senza impensierire seriamente la difesa dell’Union Brescia. Dall’altro lato, i bresciani hanno avuto il controllo della partita ma non riuscivano a concretizzare.

Nel recupero, al 93′, Silvestri ha segnato il gol del vantaggio, approfittando di un’azione ben costruita e di un cross preciso. Subito dopo, al 97′, Cazzadori ha chiuso la partita segnando il 2-0 con un colpo di testa, dando al Brescia una vittoria meritatissima.

La classifica aggiornata

L.R. Vicenza – 49

Lecco – 37

Brescia – 36

Cittadella – 32

Inter U23 – 27

Trento – 27

Alcione Milano – 27

Giana Erminio – 26

Renate – 25

Arzignano – 24

Pro Vercelli – 24

Ospitaletto – 22

Lumezzane – 22

AlbinoLeffe – 21

Novara – 21

Dolomiti Bellune – 18

Virtus Verona – 18

Pergolettese – 15

Pro Patria – 12

Triestina – 10