Serie C Girone A: il Brescia la vince nel recupero, Inter U23 battuta 2-0. La classifica aggiornata
L’Union Brescia ha trionfato 2-0 contro l’Inter U23 nella 19ª giornata del Girone A di Serie C, grazie a due gol arrivati nel recupero. Dopo una partita equilibrata e senza reti fino all’ultimo minuto, i padroni di casa hanno rotto il ghiaccio al 93′ con un gol di Silvestri, e poi hanno chiuso definitivamente i conti al 97′ con Cazzadori.
La partita fino a quel momento era stata caratterizzata da un buon equilibrio, con entrambe le squadre che avevano faticato a creare occasioni da gol concrete. L’Inter U23 ha cercato di mantenere il possesso palla, ma senza impensierire seriamente la difesa dell’Union Brescia. Dall’altro lato, i bresciani hanno avuto il controllo della partita ma non riuscivano a concretizzare.
Nel recupero, al 93′, Silvestri ha segnato il gol del vantaggio, approfittando di un’azione ben costruita e di un cross preciso. Subito dopo, al 97′, Cazzadori ha chiuso la partita segnando il 2-0 con un colpo di testa, dando al Brescia una vittoria meritatissima.
La classifica aggiornata
L.R. Vicenza – 49
Lecco – 37
Brescia – 36
Cittadella – 32
Inter U23 – 27
Trento – 27
Alcione Milano – 27
Giana Erminio – 26
Renate – 25
Arzignano – 24
Pro Vercelli – 24
Ospitaletto – 22
Lumezzane – 22
AlbinoLeffe – 21
Novara – 21
Dolomiti Bellune – 18
Virtus Verona – 18
Pergolettese – 15
Pro Patria – 12
Triestina – 10