Il Napoli vince la Supercoppa Italiana: Bologna battuto 2-0 in finale

Il Napoli ha trionfato nella Supercoppa Italiana, battendo il Bologna con un netto 2-0 in una partita che si è svolta allo King Saud University Stadium. Dopo un primo tempo equilibrato, gli azzurri hanno preso il controllo nel secondo tempo, siglando due gol che hanno deciso l’incontro.

Il match è iniziato con un buon ritmo da entrambe le squadre, ma senza grandi occasioni nei primi minuti. Il Bologna ha cercato di difendersi con ordine, mentre il Napoli, pur controllando il gioco, non è riuscito a concretizzare le azioni offensive. Al 39′, David Neres ha sbloccato la partita con un gol spettacolare: un tiro dalla distanza che si è infilato nell’angolino sinistro, dando il vantaggio al Napoli. La prima frazione si è conclusa sul punteggio di 1-0 per gli azzurri, con il Bologna che non è riuscito a reagire con pericoli concreti.

Il Napoli ha continuato a dominare nel secondo tempo, cercando di chiudere la partita. Al 57′, è arrivato il gol che ha praticamente deciso la Supercoppa: David Neres ha raccolto un pallone vagante in area e, con un tiro preciso, ha segnato il 2-0. Il Bologna ha provato a rispondere, ma le occasioni sono state poche e non hanno mai impensierito seriamente il portiere del Napoli, Vanja Milinkovic-Savic.

Negli ultimi minuti, il Napoli ha gestito il vantaggio con serenità, scambiando il pallone e impedendo al Bologna di creare pericoli. Nonostante alcuni tentativi di rimonta, come un tiro di Nikola Moro al 88′, la difesa partenopea ha avuto la meglio. La partita si è conclusa con il punteggio di 2-0, confermando il Napoli come vincitore della Supercoppa Italiana.

