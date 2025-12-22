Nicolini: «La Samp contro il Padova doveva vincere, è la squadra più abbordabile»

L’ex giocatore della Sampdoria, Enrico Nicolini, ha espresso la sua delusione per il pareggio ottenuto dalla squadra contro il Padova, durante la trasmissione Forever Samp. Nicolini ha parlato di una “grossa occasione persa”, considerando le premesse della partita e le difficoltà del Padova, soprattutto in casa.

Le parole di Nicolini

«Il Padova in casa fa grande fatica, aveva vinto solo una volta», ha dichiarato Nicolini. «Potevamo pensare che fosse la volta buona, ma i limiti ci sono. Prendi gol a difesa schierata: sono situazioni negative viste nel corso del campionato».

Nicolini ha poi fatto un’analisi della difesa della Sampdoria, sottolineando le difficoltà incontrate nel reparto arretrato: «In difesa la Samp schiera due che non sono difensori puri come Venuti e Abildgaard, col bosniaco che fa la sua parte».

Secondo Nicolini, il Padova era una delle squadre più abbordabili del campionato di Serie B e, per questo motivo, la Sampdoria avrebbe dovuto approfittarne: «Penso che nel novero delle venti squadre di B, il Padova era la più abbordabile, ha difficoltà oggettive in casa e non siamo stati in grado di approfittarne».

Per Nicolini, l’occasione per portare a casa i tre punti era troppo importante per lasciarsela sfuggire: «Era l’occasione giusta: il pari ci sta, ma la Sampdoria doveva vincere». Il pareggio contro il Padova ha lasciato l’ex giocatore della Samp amareggiato, con la sensazione che la squadra avrebbe potuto fare di più.