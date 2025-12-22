Avellino, Aiello: «Contro il Palermo siamo stati penalizzati da tre episodi»

Il direttore sportivo dell’Avellino, Mario Aiello, ha parlato ai microfoni di Radio Ufita dopo il pareggio della sua squadra contro il Palermo, esprimendo frustrazione per il risultato ma anche soddisfazione per la prestazione della squadra.

Le dichiarazioni di Aiello

«Siamo rimasti arrabbiati per come è finita la gara», ha dichiarato Aiello. «La prestazione è stata ottimale, e a livello di gioco e di impegno credo che avremmo meritato i tre punti. Purtroppo, ci sono stati almeno tre episodi che, a nostro avviso, ci hanno penalizzato e ci hanno impedito di raggiungere l’obiettivo della vittoria».

Nonostante il rammarico per gli episodi sfavorevoli, Aiello ha voluto enfatizzare la crescita della squadra: «Resta il fatto che siamo felici della prestazione. Abbiamo fatto uno step in avanti e siamo molto fiduciosi per il futuro».

Gli episodi contestati

Aiello ha poi affrontato il tema degli episodi controversi, precisando che la società non è solita contestare le decisioni arbitrali: «Come indole di società, non abbiamo mai contestato le decisioni arbitrali, anche se nelle ultime settimane qualche episodio avverso c’è stato. Abbiamo sempre pensato che siamo noi gli artefici del nostro destino. Però è chiaro che quando nella stessa partita ben tre episodi ci hanno danneggiato, è giusto parlarne».

Il DS ha aggiunto che, pur non usando gli episodi come alibi per il risultato finale, il più contestato è stato quello riguardante un possibile secondo cartellino giallo per un difensore del Palermo. «Se proprio dobbiamo parlare così, come chiacchiera da bar”, ha continuato Aiello, “l’episodio che più mi ha dato fastidio è stato la mancata seconda ammonizione del difensore del Palermo in un uno contro uno con Tutino che lo aveva saltato. Lì c’era seconda ammonizione, il rosso, e già eravamo 1-0 per noi. La gara si sarebbe potuta indirizzare in modo diverso».