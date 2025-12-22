Serie C Girone A: Brescia e Inter U23 0-0 al termine del primo tempo

Il primo tempo della sfida tra Brescia e Inter U23, valida per il Girone A della Serie C, si è concluso sul punteggio di 0-0. La partita è stata equilibrata, con entrambe le squadre che hanno avuto alcune occasioni per sbloccare il risultato, ma senza riuscire a segnare. Il Brescia ha cercato di fare la partita, ma la difesa dell’Inter U23 ha tenuto bene. I nerazzurri, dal canto loro, non sono riusciti a concretizzare i pochi spunti offensivi. Al termine dei primi 45 minuti, il punteggio rimane invariato, con tutto ancora da decidere nel secondo tempo.

