Al termine del primo tempo, il Feralpisalò si trova sotto per 0-2 contro la Pergolettese in una partita cruciale del girone A di Serie C. La Pergolettese ha aperto il punteggio al 34′ con un gol di Lambrughi, seguito poco dopo dal raddoppio di Careccia al 39′. Questi rapidi sviluppi hanno messo in difficoltà il Feralpisalò, che ora dovrà lavorare sodo nel secondo tempo per tentare una rimonta.

