Serie C: Lucchese avanti 1-0 sull’Ascoli. I risultati parziali del Girone B

Alla fine del primo tempo, la Lucchese è in vantaggio per 1-0 sull’Ascoli nel girone B di Serie C. Il gol di Saporiti al 13′ ha finora fatto la differenza in una partita combattuta. La Lucchese spera di mantenere il vantaggio nella seconda metà per assicurarsi i tre punti in casa.

Sestri Levante e Legnago Salus non sono riusciti a sbloccare il punteggio nel primo tempo, con il risultato fermo sullo 0-0. Entrambe le squadre hanno mostrato solidità difensiva ma mancano di incisività in attacco, lasciando aperte tutte le possibilità per il secondo tempo.