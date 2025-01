Serie C: Feralpisalò battuta 1-2 dalla Pergolettese. La classifica aggiornata del Girone A

Nella giornata odierna del campionato di Serie C, girone A, la Pergolettese ha battuto la Feralpisalò 2-1 in una partita carica di emozioni. La squadra ospite ha preso il comando nel primo tempo grazie a due gol rapidi di Lambrughi al 34′ e Careccia al 39′. Tuttavia, il Feralpisalò non si è arreso facilmente e ha ridotto il divario nel secondo tempo con un gol di Di Molfetta al 73′. Nonostante gli sforzi del Feralpisalò per pareggiare, la Pergolettese ha mantenuto il vantaggio fino al fischio finale, conquistando tre punti preziosi in trasferta.

Ecco la classifica aggiornata del Girone A:

Padova – 61 punti

L.R. Vicenza – 53 punti

FeralpiSalò – 45 punti

Atalanta U23 – 40 punti

Trento – 37 punti

Albinoleffe – 35 punti

Alcione Milano – 35 punti

Renate – 34 punti

Novara – 33 punti

Lumezzane – 31 punti

Pergolettese – 27 punti

Arzignano – 27 punti

Virtus Verona – 27 punti

Giana Erminio – 27 punti

Pro Vercelli – 26 punti

Lecco – 25 punti

Triestina – 19 punti

Pro Patria – 18 punti

Caldiereo Terme – 16 punti

Union Clodiense – 14 punti