Serie C Girone A: al Lecco basta Sipos, Giana Erminio sconfitta 1 a 0. La classifica aggiornata

Il Lecco frena la corsa playoff della Giana Erminio e ottiene tre punti fondamentali in ottica salvezza. Allo stadio Rigamonti-Ceppi termina 1 a 0 il posticipo della 34esima giornata del Girone A di Serie C, deciso da una rete di Sipos siglato durante un primo tempo in cui le due squadre hanno divertito il pubblico grazie alle diverse occasioni create. Risultato bugiardo, in termini di gol, per quanto visto in campo, con la squadra ospite che, probabilmente, avrebbe meritato di uscire dal campo con almeno un punto.

La classifica aggiornata

L.R. Vicenza – 77 punti

Padova – 76 punti

FeralpiSalò – 65 punti

Albinoleffe – 53 punti

Trento – 53 punti

Renate – 53 punti

Giana Erminio – 49 punti

Virtus Verona – 48 punti

Atalanta U23 – 47 punti

Alcione Milano – 45 punti

Novara – 45 punti

Arzignano – 44 punti

Lecco – 40 punti

Pergolettese – 39 punti

Lumezzane – 39 punti

Pro Vercelli – 36 punti

Triestina – 33 punti

Pro Patria – 29 punti

Caldiero Terme – 26 punti

Union Clodiense – 21 punti